Дипломат заявил о готовности к сотрудничеству. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год

Что известно о визите Дмитриева в Майами?

Накануне в США состоялись консультации с украинской стороной европейцами, в частности относительно мирного плана. После в Майами прибыл Дмитриев.

Готовимся к сотрудничеству с США в Арктике,
– написал он в Х.

По данным источников СМИ, переговоры с россиянами будут вести американский спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Кроме того, госсекретарь Марко Рубио заявил, что также может присоединиться.

Кортеж Дмитриева прибыл в гольф-клуб: смотрите видео

Обратите внимание! Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками в Майами – невозможна.

Как продолжаются мирные переговоры?

  • Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение США о трехсторонних переговорах с Россией, если это будет способствовать обмену пленными и откроет путь для встреч лидеров стран.

  • Украинский президент также не видит от страны-агрессора желания и готовности закончить войну, однако отмечает, что американские коллеги убеждены в обратном.

  • Среди самых сложных вопросов переговоров гарант назвал украинские территории, Запорожскую АЭС и средства на послевоенное восстановление. Также есть несколько технических моментов относительно гарантий безопасности.