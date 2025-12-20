Об этом сказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Согласится ли Украина на новые переговоры?

Президент Зеленский объяснил, что подобный формат переговоров уже проводили ранее в Турции. Те встречи, мол, не имели полноценного результата, которого ожидает Украина. Однако важным достижением стали обмены пленными.

Зеленский добавил, что если переговоры принесут результаты, то Украина поддержит предложение США.

Если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмен, или результатом трехсторонней встречи советников может быть договоренность о встрече лидеров – я не могу быть против,

– заверил Зеленский.

Мирный план для Украины: последние заявления