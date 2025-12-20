Так, в начале декабря издание в начале декабря издание The Times написало о том, что госсекретаря США Марко Рубио отстранили от контактов с россиянами, потому что он якобы "проукраинский", передает 24 Канал.

Смотрите также СМИ пишут, что Навроцкий подарил Зеленскому "Документы Волынского преступления": правда ли это

Что известно об участии Рубио в переговорах с Россией?

Рубио не поехал на переговоры с Путиным в Москву 2 декабря. Вместо него туда отправились зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стива Уиткоффа, которые согласовывали "щедрый для России" мирный план с российским чиновником Дмитриевым во время тайных переговоров в Майами в октябре. Рубио помогал доработать 28-пунктовый мирный план. Несмотря на это его оставили вне диалога с россиянами. Госсекретаря США считают более лояльным к интересам Украины.

Впрочем, уже 20 декабря Марко Рубио может вернуться за стол переговоров с представителями Кремля. Об этом заявил сам чиновник, пишет Reuters. Он может присоединиться к очередному раунду встреч во Флориде.

Российскую делегацию возглавляет посланник президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он встретится со Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером.