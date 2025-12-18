Детали для Bloomberg рассказали осведомленные о предложениях чиновники на условиях анонимности, передает 24 Канал. Более того, многоуровневый подход и американские обязательства вызвали оптимизм в Киеве.

Какой мирный план подготовили США и Европа?

По данным источников, первой линией послевоенного сдерживания станет 800-тысячная украинская армия, тогда как союзники продолжат ее поддерживать, например оружием, чтобы обеспечить надлежащее оснащение и подготовку.

Дальше от фронта разместят войска коалиции европейских стран, то есть многонациональные силы могут действовать на территории Украины в рамках мер безопасности.

В то же время США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг с целью отслеживания любых попыток нарушить мирное соглашение вдоль линии соприкосновения и границ, в частности из-за возможных операций России под чужим флагом.

Обратите внимание! Пока непонятно, согласится ли Владимир Путин принять предусмотренные этим планом меры безопасности. Напомним, диктатор неоднократно отвергал присутствие войск стран-членов НАТО в Украине и требовал более строгих ограничений по численности ВСУ.

В случае возобновления боевых действий украинские военные будут выступать первой линией обороны, а союзники – принимать дипломатические меры для деэскалации конфликта. Если попытки будут неудачными, в течение нескольких дней Киеву предоставят военную поддержку с помощью ресурсов США.

Американские чиновники описывают эти гарантии безопасности как аналогичные обязательствам НАТО по взаимной обороне, предусмотренным статьей 5. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что добился от Вашингтона обязательства предоставить им правовую силу путем голосования в Конгрессе.

Что известно о мирных переговорах?