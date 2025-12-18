Детали для Bloomberg рассказали осведомленные о предложениях чиновники на условиях анонимности, передает 24 Канал. Более того, многоуровневый подход и американские обязательства вызвали оптимизм в Киеве.
Какой мирный план подготовили США и Европа?
По данным источников, первой линией послевоенного сдерживания станет 800-тысячная украинская армия, тогда как союзники продолжат ее поддерживать, например оружием, чтобы обеспечить надлежащее оснащение и подготовку.
Дальше от фронта разместят войска коалиции европейских стран, то есть многонациональные силы могут действовать на территории Украины в рамках мер безопасности.
В то же время США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг с целью отслеживания любых попыток нарушить мирное соглашение вдоль линии соприкосновения и границ, в частности из-за возможных операций России под чужим флагом.
Обратите внимание! Пока непонятно, согласится ли Владимир Путин принять предусмотренные этим планом меры безопасности. Напомним, диктатор неоднократно отвергал присутствие войск стран-членов НАТО в Украине и требовал более строгих ограничений по численности ВСУ.
В случае возобновления боевых действий украинские военные будут выступать первой линией обороны, а союзники – принимать дипломатические меры для деэскалации конфликта. Если попытки будут неудачными, в течение нескольких дней Киеву предоставят военную поддержку с помощью ресурсов США.
Американские чиновники описывают эти гарантии безопасности как аналогичные обязательствам НАТО по взаимной обороне, предусмотренным статьей 5. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что добился от Вашингтона обязательства предоставить им правовую силу путем голосования в Конгрессе.
Что известно о мирных переговорах?
К слову, Дмитрий Песков заявил о подготовке к контактам с США. Россияне якобы хотят узнать результаты переговоров в Берлине 14 – 15 декабря. По данным СМИ, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Кириллом Дмитриевым в Майами 20 декабря.
Со своей стороны Зеленский якобы согласился на компромисс. При надежных гарантиях безопасности от США Украина действительно могла бы отказаться от вступления в НАТО.
Эксклюзивно для 24 Канала израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, что членство в НАТО не означает безопасность для Украины, а вот сильные вооруженные силы – главная гарантия.