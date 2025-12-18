Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что даже членство в НАТО не является 100% гарантией безопасности. Не зря сейчас говорят о возможном нападении России на Альянс.

Какая гарантия безопасности будет действенной?

Все, кто об этом говорят, считают, что членство в НАТО не означает безопасность. Несмотря на это, оборонительный Альянс сейчас является ближайшим к этому понятию и может остановить противника от потенциального нападения.

Когда мы не говорим об аналоге 5 статьи НАТО, то все упирается в добрую волю сторон. Военная и экономическая поддержка Украины является важнейшим вкладом в ее оборону, а главная гарантия безопасности – сильные Вооруженные Силы,

– подчеркнул Давид Шарп.

Здесь говорится также о мобилизации ресурсов, правильную стратегию, боевую подготовку и современные средства вооружения. Другое дело в том, что только наличие оружия не приведет к тому, что противник откажется от нападения. Он может решиться противостоять всем этим средствам, но даже тогда они играют важную роль.

Когда говорится о гарантиях, то следует учитывать то, что в определенной стране может измениться власть. Тогда нельзя требовать от нее оказания помощи, если приоритеты политиков изменились.

В общем все упирается в обещания и только полученная помощь важна. Пока есть надежда, что мы ее получим, но нюансы возможны, поэтому надо максимально рассчитывать на собственные силы,

– подчеркнул израильский военный обозреватель.

Все остальное является лишь бонусом, украинцы уже неоднократно могли в этом убедиться на протяжении всей войны. Наши партнеры не раз меняли позиции, обещания и уровень помощи. Поэтому все гарантии очень относительны, прежде всего надо полагаться на себя.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?