Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что даже членство в НАТО не является 100% гарантией безопасности. Не зря сейчас говорят о возможном нападении России на Альянс.
Какая гарантия безопасности будет действенной?
Все, кто об этом говорят, считают, что членство в НАТО не означает безопасность. Несмотря на это, оборонительный Альянс сейчас является ближайшим к этому понятию и может остановить противника от потенциального нападения.
Когда мы не говорим об аналоге 5 статьи НАТО, то все упирается в добрую волю сторон. Военная и экономическая поддержка Украины является важнейшим вкладом в ее оборону, а главная гарантия безопасности – сильные Вооруженные Силы,
– подчеркнул Давид Шарп.
Здесь говорится также о мобилизации ресурсов, правильную стратегию, боевую подготовку и современные средства вооружения. Другое дело в том, что только наличие оружия не приведет к тому, что противник откажется от нападения. Он может решиться противостоять всем этим средствам, но даже тогда они играют важную роль.
Когда говорится о гарантиях, то следует учитывать то, что в определенной стране может измениться власть. Тогда нельзя требовать от нее оказания помощи, если приоритеты политиков изменились.
В общем все упирается в обещания и только полученная помощь важна. Пока есть надежда, что мы ее получим, но нюансы возможны, поэтому надо максимально рассчитывать на собственные силы,
– подчеркнул израильский военный обозреватель.
Все остальное является лишь бонусом, украинцы уже неоднократно могли в этом убедиться на протяжении всей войны. Наши партнеры не раз меняли позиции, обещания и уровень помощи. Поэтому все гарантии очень относительны, прежде всего надо полагаться на себя.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа над несколькими документами. Часть из них касается гарантий для Украины. Их проголосуют и утвердят в Конгрессе. Также предварительно обсуждают 70 – 80 миллиардов долларов возмещений.
Лидеры Европы уже представили свой план, который состоит из 6 частей. В нем изложили гарантии безопасности для нашего государства. В частности в документе говорится о численности Вооруженных Сил на уровне 800 тысяч, мониторинг прекращения огня, инвестиции в Украину.
Также обсуждаются вопросы поддержки Украины "на земле". Здесь ведущую роль играют Франция и Великобритания. Формат этой поддержки станет известным после прекращения огня.