Более 30 европейских стран готовы предоставить гарантии безопасности. Об этом президент Украины сообщил 16 декабря во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, передает 24 Канал.

Что известно о гарантиях безопасности?

Зеленский отметил, что в так называемую "коалицию желающих" входят более 30 стран, и каждая из них уже понимает свою возможную роль – от предоставления разведданных до участия в обеспечении безопасности.

В то же время конкретные решения относительно формата поддержки станут известны только после прекращения огня и с учетом конституционных норм и решений парламентов стран-участниц.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф добавил, что 15 декабря в Германии европейские государства усилили гарантии безопасности для Украины, которые могут стать частью переговорного процесса с Россией. Он отметил, что участие нидерландских военных в силах безопасности возможно только после соответствующей парламентской процедуры.

Визит Зеленского в Нидерланды: последние новости