Впрочем, такие гарантии возможны без формального членства Украины в Альянсе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что США предлагают Украине?

Издание со ссылкой на официальных американских представителей на переговорах в Берлине сообщает, что США пообещали Украине защиту от любой агрессии, чтобы "выйти из тупика" в мирных переговорах.

По данным WSJ, речь идет о гарантиях, похожие на 5-ю статью НАТО, которые будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства нашего государства в соответствующем блоке.

Согласно обнародованной информации, такие гарантии безопасности будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.

Какие гарантии безопасности рассматривают союзники?