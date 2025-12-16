Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник озвучил 24 Каналу мнение, что до того любая гарантия безопасности не будет иметь значения. Ведь это не будет выполнено, как и предыдущие 30 лет.

"Любые гарантии безопасности являются недейственными, пока между украинской и российской армиями не станет европейский или американский солдат. До этого любая гарантия не имеет никакого значения", – подчеркнул он.

Что главное для Украины?

Николай Мельник отметил, что вряд ли будут предложены действенные гарантии безопасности. Военно-политическое руководство Украины также это понимает. Они осознают, что какие бы обещания не прозвучали, они не будут воплощены в жизнь.

Соответственно сейчас наше государство пытается выйти на тот формат, где хоть мы не верим, что наши партнеры чем-то помогут, обязательно не остаться без территорий. Однозначно ни Крым, ни временно оккупированные территории на Востоке и Юге не будут признаны российскими.

Мы выходим на главный вопрос, что является победой, а что поражением. По состоянию на сейчас для нас главное – сохранить армию, на следующий день после объявления перемирия начать готовиться к новой войне. Это база для нас. Все остальное – это лишь танцы,

– подчеркнул ветеран.

