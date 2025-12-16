Ветеран, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник озвучил 24 Каналу мнение, что до того любая гарантия безопасности не будет иметь значения. Ведь это не будет выполнено, как и предыдущие 30 лет.
"Любые гарантии безопасности являются недейственными, пока между украинской и российской армиями не станет европейский или американский солдат. До этого любая гарантия не имеет никакого значения", – подчеркнул он.
Что главное для Украины?
Николай Мельник отметил, что вряд ли будут предложены действенные гарантии безопасности. Военно-политическое руководство Украины также это понимает. Они осознают, что какие бы обещания не прозвучали, они не будут воплощены в жизнь.
Соответственно сейчас наше государство пытается выйти на тот формат, где хоть мы не верим, что наши партнеры чем-то помогут, обязательно не остаться без территорий. Однозначно ни Крым, ни временно оккупированные территории на Востоке и Юге не будут признаны российскими.
Мы выходим на главный вопрос, что является победой, а что поражением. По состоянию на сейчас для нас главное – сохранить армию, на следующий день после объявления перемирия начать готовиться к новой войне. Это база для нас. Все остальное – это лишь танцы,
– подчеркнул ветеран.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Берлине. По его словам, наше государство рассчитывает на 5 документов, в частности, по гарантиям безопасности, которые проголосуют и утвердят в Конгрессе. Говорится и о похожей на пятую статью НАТО.
Лидеры Европы представили свой план гарантий безопасности для Украины из 6 пунктов. В частности, там указано поддержку Украине в развитии ее вооруженных сил, количество которых должно оставаться 800 тысяч человек в мирное время, создание под европейским руководством "многонациональных сил Украины", введение механизма мониторинга и верификации режима прекращения огня под руководством США с участием международных организаций, обязательства по восстановлению мира и безопасности в случае нового вооруженного нападения, инвестиции в будущее процветание Украины и поддержка процесса вступления Украины в ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в случае повторного вторжения России ответ США будет военным. После саммита в Берлине он подчеркнул, что единственным реальным шансом заставить Россию к серьезным переговорам о завершении войны или хотя бы о прекращении огня является единство всего Запада.