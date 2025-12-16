Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Onet News.

Что Туск говорит о гарантиях безопасности для Украины?

Дональд Туск впервые услышал из уст американских переговорщиков, в частности Стива Уиткоффа, что Америка присоединится к гарантиям безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было никаких сомнений, что в случае нарушения условий прекращения огня ответ США будет военным.

Это факт, что, пожалуй, впервые так четко было видно: и американцы, и европейцы, и Украина – по одну сторону,

– говорит польский политик.

После саммита в Берлине он отметил, что единственным реальным шансом заставить Россию к серьезным переговорам о завершении войны или хотя бы о прекращении огня является единство всего Запада. Туск подчеркнул, что необходимо действовать совместно – вместе с американцами и украинцами – как союзники, чтобы Россия и Путин видели, что между этими тремя сторонами невозможно вбить клин.

По словам Дональда Туска, четкая декларация американской стороны о готовности участвовать в системе гарантий безопасности для Украины имеет большое значение. В то же время политик отметил, что открытым и очень сложным вопросом остаются возможные территориальные уступки, которые требуют серьезного осмысления со стороны Украины. По его словам, Польша не будет оказывать никакого давления в этом вопросе, а решение может вытекать исключительно из оценки и расчетов самих украинцев.

