У Polsat News сообщают, что премьер-министр Польши Дональд Туск отметил необходимость соответствующих правил для уменьшения политического влияния России на Польшу, пишет 24 Канал.
Смотрите также Прямо в центре Варшавы россиянин провел лекцию о "хорошей" Москве и "плохом" Киеве
Как россияне влияют на политику Польши?
По информации издания, во время заседания совета "Гражданской коалиции", которую возглавляет премьер, Туск резко высказался относительно событий, которые состоялись в пятницу в Сейме. 5 декабря депутатам предоставили доступ к секретным данным о безопасности государства, а парламент так и не смог преодолеть президентское вето на закон о криптовалюте.
Премьер отметил, что сотни участников криптовалютного рынка имеют прямые связи с Россией и Беларусью, а сам Кремль активно использует такие финансовые инструменты для политического влияния. Туск отметил, что без четких правил государство не может эффективно предотвращать риски и блокировать возможные угрозы для национальной безопасности.
Также чиновник объяснил почему вопрос урегулирования так и не был решен: "Потому что нет никакого правового регулирования. Потому что мы хотели ввести законодательство, которое позволило бы государству предотвращать катастрофы и блокировать действия, явно направленные на интересы и безопасность государства".
По словам Туска, ряд депутатов и политических деятелей получали выгоду от компаний, работающих в сфере криптовалют и имеющих теневое финансирование. Эти компании даже оплачивали крупные политические мероприятия, на которые приглашали "самую верхушку": экс-президента Польши Анджея Дуду, действующего главу государства Кароля Навроцкого, а также экс-премьера Матеуша Моравецкого.
Премьер-министр выразил свое возмущение и отметил, что некоторые из этих фирм были основаны на "преступных деньгах", а позже фактически спасены финансированием, связанным с российской мафией и кремлевскими спецслужбами. Он говорит, что совершенно не понимает, как партия PiS позволяла себе подобные публичные мероприятия, зная, что они могли быть профинансированы российскими структурами.
Какие у России стратегические планы на ЕС?
Начальник Генштаба Польши утверждает, что угроза российских беспилотников, оказалась значительно серьезнее, чем считалось, ведь большинство дронов имели боевую часть.
В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечает, что россияне продолжают провоцировать Европу и готовить различные диверсии на территории европейских стран и стран-членов Альянса.
Лакийчук добавляет, что Россия уже находится в стадии войны с Европой, однако никто об этом не говорит – никто не хочет это признавать, в том числе и Польша.
Кремль еще в 2021 году пытался отвлечь внимание Европы якобы предупреждением о военно-технических мерах только для Украины. Однако именно с тех пор Россия только увеличивает градус напряжения в западном обществе.