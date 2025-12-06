У Polsat News сообщают, что премьер-министр Польши Дональд Туск отметил необходимость соответствующих правил для уменьшения политического влияния России на Польшу, пишет 24 Канал.

Смотрите также Прямо в центре Варшавы россиянин провел лекцию о "хорошей" Москве и "плохом" Киеве

Как россияне влияют на политику Польши?

По информации издания, во время заседания совета "Гражданской коалиции", которую возглавляет премьер, Туск резко высказался относительно событий, которые состоялись в пятницу в Сейме. 5 декабря депутатам предоставили доступ к секретным данным о безопасности государства, а парламент так и не смог преодолеть президентское вето на закон о криптовалюте.

Премьер отметил, что сотни участников криптовалютного рынка имеют прямые связи с Россией и Беларусью, а сам Кремль активно использует такие финансовые инструменты для политического влияния. Туск отметил, что без четких правил государство не может эффективно предотвращать риски и блокировать возможные угрозы для национальной безопасности.

Также чиновник объяснил почему вопрос урегулирования так и не был решен: "Потому что нет никакого правового регулирования. Потому что мы хотели ввести законодательство, которое позволило бы государству предотвращать катастрофы и блокировать действия, явно направленные на интересы и безопасность государства".

По словам Туска, ряд депутатов и политических деятелей получали выгоду от компаний, работающих в сфере криптовалют и имеющих теневое финансирование. Эти компании даже оплачивали крупные политические мероприятия, на которые приглашали "самую верхушку": экс-президента Польши Анджея Дуду, действующего главу государства Кароля Навроцкого, а также экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Премьер-министр выразил свое возмущение и отметил, что некоторые из этих фирм были основаны на "преступных деньгах", а позже фактически спасены финансированием, связанным с российской мафией и кремлевскими спецслужбами. Он говорит, что совершенно не понимает, как партия PiS позволяла себе подобные публичные мероприятия, зная, что они могли быть профинансированы российскими структурами.

Какие у России стратегические планы на ЕС?