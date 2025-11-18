Нет сомнений относительно того, что Россия продолжит провоцировать и готова на различные диверсии. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что стоит только вспомнить залет дронов в Польшу.

К теме Польша фиксирует уже несколько диверсий на железной дороге, обеспечивающей поставки Украине, – Rzeczpospolita

Что задумали россияне?

Лишь через несколько месяцев после нарушения воздушного пространства, начальник Генерального штаба Польши откровенно высказался об этом инциденте. По его словам, после дополнительного обследования оказалось, что угроза от залета беспилотников была значительно серьезнее, чем считалось. Большинство дронов имели боевую часть.

Я не знаю, что уже тогда будет сигналом Польше. В Европе говорят об этих сигналах, потому что не хотят признавать, что Россия уже находится с ними в стадии войны,

– отметил Павел Лакийчук.

Еще в декабре 2021 года в Кремле объявили, что будут осуществлять военно-технические мероприятия. Тогда все решили, что это предупреждение Украине, но на самом деле Россия хотела дестабилизировать Европу. С тех пор страна-агрессор только увеличивает градус напряжения.

В Европе реальнее смотрят на войну

Европейские политики все более рационально относятся к возможному конфликту. Но они не могут позволить себе откровенно говорить об этом с обществом. Когда военные докладывают политикам, что Россия готова к нападению, то они, как правило, говорят населению, что усилят оборону, что у них еще есть время. Но это не окончательная правда.

Темпы, которыми россияне поднимают ставки, оставляют все меньше места для маневра. Встает вопрос выживания народа, выживания всей Европы, поэтому наши партнеры начинают говорить откровеннее,

– отметил Павел Лакийчук.

По обновленной информации, СМИ узнали, что взрыв могли инициировать с помощью мобильных телефонов. Они также отмечают, что власти страны уже знают, кто приобрел две сим-карты для телефонов, которые использовали, для подрыва взрывчатки на железнодорожной линии Варшава – Люблин.

Последние новости о подрыве на железной дороге