Это уже не первый инцидент на этом маршруте. Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Польше заявили, что за подрывом железной дороги стоит российская разведка

Что известно о диверсиях на железнодорожных путях в Польше?

В Польше произошел акт саботажа на железнодорожном пути Варшава – Люблин, которую используют для поставки помощи Украине. Известно, что это уже не первый такой инцидент.

В издании отмечается, что 3 января 2024 года на польских железных дорогах уже фиксировали диверсии иностранных спецслужб. По данным правительства, тогда было задержано 55 человек – нескольких осуждены, а многих выслали. Эти случаи показали, что железнодорожная инфраструктура может стать объектом преднамеренного разрушения, поэтому польские службы обеспечивают постоянный контроль и реагирование.

Министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк сообщил, что к расследованию этих диверсий привлечены лучшие офицеры и эксперты, чтобы выявить исполнителей диверсий и заказчиков. Он подчеркнул, что безопасность железной дороги – приоритет для всех госструктур.

Мы обеспечим, чтобы виновники и заказчики нападения были привлечены к ответственности в Польше,

– заявил он.

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши в понедельник, 17 ноября, сообщили, что на этой неделе произошли еще два акта саботажа: один подтвержден – в городе Мика, а второй еще проверяют. Министр Кервинский отметил, что взрывное устройство повредило железнодорожные пути, а эксперты подтвердили это без сомнения.

Вчера, около 7:30 утра, поезд остановился на железнодорожном пути, поскольку в пути заметили дыру,

– отметил министр.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что к саботажу на железной дороге причастны двое украинцев, которые действовали в интересах Российских спецслужб. Известно, что подозреваемые прибыли в Польшу из Беларуси и после выполнения "работы" сбежали, однако их имена пока не разглашаются.

Кроме того, 16 ноября около 21:30 было подтверждено еще два других инцидента на той же железнодорожной линии. В одном случае повреждена линия электропередач, а чуть дальше – металлический зажим на путях, который был перерезан поездами, которые проезжали мимо.

Полиция получила первое сообщение от жителей Гарволинского уезда о громком взрыве 15 ноября около 22:00. Патруль не обнаружил ничего подозрительного из-за темноты, поэтому работы возобновились только утром следующего дня.

Информация о деталях инцидентов будет обнародована после завершения проверки.

Какие детали подрыва пути Варшава – Люблин?