Це вже не перший інцидент на цьому маршруті. Про це повідомляє Rzeczpospolita, пише 24 Канал.

Що відомо про диверсії на залізничних коліях у Польщі?

У Польщі стався акт саботажу на залізничній колії Варшава – Люблін, яку використовують для постачання допомоги Україні. Відомо, що це вже не перший такий інцидент.

У виданні зазначається, що 3 січня 2024 року на польських залізницях вже фіксували диверсії іноземних спецслужб. За даними уряду, тоді було затримано 55 осіб – декількох засуджено, а багатьох вислано. Ці випадки показали, що залізнична інфраструктура може стати об’єктом навмисного руйнування, тож польські служби забезпечують постійний контроль та реагування.

Міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк повідомив, що до розслідування цих диверсій залучені найкращі офіцери та експерти, щоб виявити виконавців диверсій та замовників. Він підкреслив, що безпека залізниці – пріоритет для всіх держструктур.

Ми забезпечимо, щоб винуватців та замовників нападу було притягнуто до відповідальності в Польщі,

– заявив він.

В Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі в понеділок, 17 листопада, повідомили, що цього тижня сталися ще два акти саботажу: один підтверджений – у місті Міка, а другий ще перевіряють. Міністр Кервінський зазначив, що вибуховий пристрій пошкодив залізничні колії, а експерти підтвердили це без сумніву.

Вчора, близько 7:30 ранку, поїзд зупинився на залізничній колії, оскільки в колії помітили дірку,

– зазначив міністр.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що до саботажу на залізниці причетні двоє українців, які діяли в інтересах російських спецслужб. Відомо, що підозрювані прибули до Польщі з Білорусі та після виконання "роботи" втекли, однак їхні імена наразі не розголошуються.

Крім того, 16 листопада близько 21:30 було підтверджено ще два інші інциденти на тій самій залізничній лінії. В одному випадку пошкоджено лінію електропередач, а трохи далі – металевий затискач на коліях, який був перерізаний поїздами, які проїжджали повз.

Поліція отримала перше повідомлення від мешканців Гарволінського повіту про гучний вибух 15 листопада близько 22:00. Патруль не виявив нічого підозрілого через темряву, тому роботи відновилися лише вранці наступного дня.

Інформація про деталі інцидентів буде оприлюднена після завершення перевірки.

Які деталі підриву колії Варшава – Люблін?