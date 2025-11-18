Відповідну заяву зробив речник міністра польської безпеки Яцек Добжинський. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Хто причетний до диверсій на залізниці у Польщі?

За словами речника, все вказує на те, що це терористичний акт, який ініціювали спецслужби "зі Сходу". Водночас він наголосив, що розслідування на цьому етапі має залишатися конфіденційним, щоб забезпечити ефективність.

Я не можу сказати, на якому етапі перебувають ці офіцери або над чим вони зараз працюють, і які теми вони пов’язують або які теми аналізують. Російські служби дуже хотіли б мати цю інформацію : де знаходяться наші офіцери або в якому напрямку вони рухаються,

– сказав Добжинський.

До слова, Rzeczpospolita повідомляє, що у Польщі зафіксували загалом три акти саботажу на залізничній лінії, через яку постачається допомога Україні.

Що каже Україна?

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також повідомив, що Reuters з посиланням на спецслужби Польщі заявило, що до цього причетні росіяни. Раніше він вказував, що за такі дії відповідає військова частина 29155 ГУ ГШ.

Це диверсійний підрозділ російського ГРУ, що відповідає за здійснення операцій за кордоном. Країни НАТО – одна з пріоритетних цілей, особливо все, що повʼязано з допомогою Україні або ж з посилення обороноздатності країн Альянсу,

– писав він.

