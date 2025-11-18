Про це йшлося під час спільної пресконференції кількох міністрів МВС, юстиції, інфраструктури та міністра-координатора з питань спецслужб країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що зараз відомо про підрив колій у Польщі?

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що на одному залізничному маршруті сталися 2 диверсії. У селищі Міка, приблизно за 70 кілометрів від Варшави, вже встановили використання вибухового пристрою.

Поза всяким сумнівом можемо сказати, що спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничну колію,

– сказав він.