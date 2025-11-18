Про це йшлося під час спільної пресконференції кількох міністрів МВС, юстиції, інфраструктури та міністра-координатора з питань спецслужб країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Що зараз відомо про підрив колій у Польщі?
Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що на одному залізничному маршруті сталися 2 диверсії. У селищі Міка, приблизно за 70 кілометрів від Варшави, вже встановили використання вибухового пристрою.
Поза всяким сумнівом можемо сказати, що спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничну колію,
– сказав він.
Він заявив, що наявних доказів достатньо, щоб встановити причетних. Південніше на цій же лінії виявили ще два пошкодження: перерізану на 60 метрів електролінію та незаконно встановлений металевий затискач, який зрізали потяги.
За його словами, створили спеціальну слідчу групу з поліції, прокуратури та Агенції внутрішньої безпеки. Міністр з питань спецслужб Томаш Сємоняк підкреслив, що хочуть встановити не лише виконавців, а й замовників диверсій.
Припускають, що диверсії були скоєні на замовлення іноземних спецслужб. Польські слідчі від початку перебувають у контакті із західними союзниками. За такі диверсії зловмисникам загрожує від 10 років ув’язнення до довічного.
Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак повідомив, що диверсії сталися на колії №7 Варшава – Люблін, але завдяки уважності чергових і машиністів вдалося запобігти аварії. Колія функціонує, а ремонт біля Пулав і Дембліна триває.
Туск скликає надзвичайну зустріч комітету з нацбезпеки
Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що польська прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, що були скоєні в інтересах іноземної розвідки після актів диверсії.
Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про скликання 18 листопада позачергового засідання урядового комітету з питань безпеки за участю армійського командування, керівників спецслужб та представників президента.
Хоч він і не уточнив причину скликання комітету, проте глава польського уряду оголосив про це після того, як раніше у понеділок підтвердив, що залізничну колію на маршруті між Варшавою та Любліном пошкодив вибух.
Що цьому передувало?
-
Днями у Польщі машиніст поїзда повідомив про порушення інфраструктури. Залізнична спільнота Dyspozytura Trakcji показала фотографії, на яких видно вирваний метровий шматок рейки, до якого, ймовірно, був підведений дріт.
-
Згодом польська сторона повідомила, що інформація про спробу диверсії на колії підтвердилася. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, подібний акт саботажу направлений проти польської держави та її громадян.
-
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що спершу у Польщі мають з'ясувати всі деталі, зібрати докази. Лише після цього вони зможуть висунути звинувачення. Пошкодження колії не є критичними