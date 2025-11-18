Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции нескольких министров МВД, юстиции, инфраструктуры и министра-координатора по вопросам спецслужб страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что сейчас известно о подрыве путей в Польше?

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что на одном железнодорожном маршруте произошли 2 диверсии. В поселке Мика, примерно в 70 километрах от Варшавы, уже установили использование взрывного устройства.

Вне всякого сомнения можем сказать, что сработало взрывное устройство, которое повредило железнодорожные пути,

– сказал он.