Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции нескольких министров МВД, юстиции, инфраструктуры и министра-координатора по вопросам спецслужб страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что сейчас известно о подрыве путей в Польше?
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что на одном железнодорожном маршруте произошли 2 диверсии. В поселке Мика, примерно в 70 километрах от Варшавы, уже установили использование взрывного устройства.
Вне всякого сомнения можем сказать, что сработало взрывное устройство, которое повредило железнодорожные пути,
– сказал он.
Он заявил, что имеющихся доказательств достаточно, чтобы установить причастных. Южнее на этой же линии обнаружили еще два повреждения: перерезанную на 60 метров электролинию и незаконно установленный металлический зажим, который срезали поезда.
По его словам, создали специальную следственную группу из полиции, прокуратуры и Агентства внутренней безопасности. Министр по вопросам спецслужб Томаш Семоняк подчеркнул, что хотят установить не только исполнителей, но и заказчиков диверсий.
Предполагают, что диверсии были совершены по заказу иностранных спецслужб. Польские следователи изначально находятся в контакте с западными союзниками. За такие диверсии злоумышленникам грозит от 10 лет заключения до пожизненного.
Министр инфраструктуры Дариуш Климчак сообщил, что диверсии произошли на пути №7 Варшава – Люблин, но благодаря внимательности дежурных и машинистов удалось предотвратить аварию. Колея функционирует, а ремонт возле Пулав и Демблина продолжается.
Туск созывает чрезвычайную встречу комитета по нацбезопасности
Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что польская прокуратура начала расследование актов диверсии террористического характера, что были совершены в интересах иностранной разведки после актов диверсии.
Премьер-министр Дональд Туск сообщил о созыве 18 ноября внеочередного заседания правительственного комитета по вопросам безопасности с участием армейского командования, руководителей спецслужб и представителей президента.
Хотя он и не уточнил причину созыва комитета, однако глава польского правительства объявил об этом после того, как ранее в понедельник подтвердил, что железнодорожные пути на маршруте между Варшавой и Люблином повредил взрыв.
Что этому предшествовало?
-
На днях в Польше машинист поезда сообщил о нарушении инфраструктуры. Железнодорожное сообщество Dyspozytura Trakcji показала фотографии, на которых видно вырванный метровый кусок рельса, к которому, вероятно, был подведен провод.
-
Впоследствии польская сторона сообщила, что информация о попытке диверсии на пути подтвердилась. По словам премьер-министра Дональда Туска, подобный акт саботажа направлен против польского государства и его граждан.
-
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что сначала в Польше должны выяснить все детали, собрать доказательства. Только после этого они смогут выдвинуть обвинения. Повреждения пути не являются критическими