Что известно о повреждении железной дороги в Польше?

Утром в воскресенье, 16 ноября, машинист поезда, на борту которого находилось двое пассажиров, сообщил о нарушении инфраструктуры. По данным полиции Мазовше, никто из экипажа или пассажиров не пострадал. Движение транспорта оперативно перенаправлено по соседнему пути.

Железнодорожное сообщество Dyspozytura Trakcji показало фотографии, на которых видно вырванный метровый кусок рельса, к которому, вероятно, был подведен провод. Блог предположил, что это могло быть нанесено взрывом.

Повреждение железной дороги в селе Жижчин / Фото Dyspozytura Trakcji

Местные заявили о громком звуке в этом районе. Полиция получила соответствующее сообщение в 22:00 15 ноября, однако ничего подозрительного не обнаружила.

Пресс-секретарь польского МИД Каролина Галецкая призвала граждан воздержаться от спекуляций. "Пока нет оснований предполагать умышленные действия третьих лиц. Мы призываем к осторожности", – говорит она.

Возможно, мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Соответствующие службы проводят расследование,

– заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам политика, он находится в постоянном контакте с главой МВД и не исключает версию диверсии. Службы продолжают расследование, а внимание общества приковано к официальным выводам о причинах повреждения стратегического железнодорожного пути.

