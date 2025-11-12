Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Навроцкого в эфире телеканала wPolsce24.
Навроцкий приглашает Зеленского в Польшу: что известно?
Польский лидер хочет сделать хорошие отношения с Украиной реальными, а потому приглашает Владимира Зеленского посетить Польшу с визитом.
Навроцкий хочет, чтобы Зеленский встретился с украинцами в Польше и "поблагодарил поляков за помощь в течение последних лет".
Кроме того, президент хочет говорить голосом польских граждан по важным делам. Навроцкий не хочет, чтобы Польша "была заложниками в отношениях ни с одной страной в мире".
Господин Кароль не только хочет услышать благодарность от украинского президента, но и надеется решить вопрос "полномасштабного процесса эксгумаций на Волыни".
Стоит отметить! Навроцкий и Зеленский еще ни разу не встречались, с тех пор, как новый польский президент официально вступил в должность. Обе стороны полностью поддерживают проведение такой встречи.
Что известно о нынешних отношениях Украины и Польши?
По дипломатическим правилам, новоизбранный президент первым должен приехать на встречу в соседнюю страну. Украина предлагала несколько дат, когда Навроцкий может посетить Киев. Польская сторона взамен отмечает, что Навроцкий наоборот хочет провести встречу в Варшаве.
Президент Польши ранее уже выразил недовольство отсутствием благодарности со стороны Украины и постоянно вспоминает якобы нерешенные вопросы в польско-украинских отношениях, в частности Волынскую трагедию и сельскохозяйственный кризис. Он добавил, что будет защищать интересы поляков на международной арене.
Руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач отметил, что хотя государство и поддерживает Украину, но ожидает определенных действий и более конструктивный диалог. По его словам, возвращения к помощи вроде "звонка в Варшаву с просьбой о поддержке" уже не будет.