Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Навроцкого в эфире телеканала wPolsce24.

Смотрите также Президент Польши заявил, что разговаривает с духом маршала, который разгромил русских в 20 веке

Навроцкий приглашает Зеленского в Польшу: что известно?

Польский лидер хочет сделать хорошие отношения с Украиной реальными, а потому приглашает Владимира Зеленского посетить Польшу с визитом.

Навроцкий хочет, чтобы Зеленский встретился с украинцами в Польше и "поблагодарил поляков за помощь в течение последних лет".

Кроме того, президент хочет говорить голосом польских граждан по важным делам. Навроцкий не хочет, чтобы Польша "была заложниками в отношениях ни с одной страной в мире".

Господин Кароль не только хочет услышать благодарность от украинского президента, но и надеется решить вопрос "полномасштабного процесса эксгумаций на Волыни".

Стоит отметить! Навроцкий и Зеленский еще ни разу не встречались, с тех пор, как новый польский президент официально вступил в должность. Обе стороны полностью поддерживают проведение такой встречи.

Что известно о нынешних отношениях Украины и Польши?