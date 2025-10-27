Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Василия Боднаря для Укринформа.

Что сказал посол о возможном визите Навроцкого в Киев?

Боднар отметил, что он несколько раз встречался по поводу возможного визита Навроцкого в Украину с главой Бюро международной политики при президенте Польши Марциной Пшидачем. Последний раз встреча была 15 октября, и украинский посол ни разу не слышал "отрицательного ответа" со стороны канцелярии Навроцкого.

Для Украины и Польши важны контакты президентов. Я предложил несколько дат, они были приняты польской стороной для обработки. Какого-то отрицательного ответа не было,

– отметил Василий Боднар.

Он добавил, что странно было услышать о невозможности осуществления Навроцким визита в Украину. Посол Украины также назвал нормальной дипломатической практикой, когда новоизбранный президент приезжает с первым визитом в соседнюю страну.

Какие заявления делал Пшидач относительно поездки Навроцкого в Киев?

Польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники сообщило 26 октября, что, несмотря на четкие сигналы со стороны Киева, президент Польши Кароль Навроцкий пока не намерен посещать Украину.

Издание обратило внимание на заявление главы Бюро международной политики Марцина Пшидача, который на публичном мероприятии во Вроцлаве отметил, что такого визита пока не планируют.

Пшидач подчеркнул, что инициатива в двусторонних отношениях будет принадлежать Варшаве, ведь Польша является членом ЕС и НАТО, тогда как Украина – нет. По его словам, польский президент ожидает от Киева конкретных действий и жестов, прежде всего в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества. В канцелярии Навроцкого также выразили недовольство медленными темпами эксгумаций польских жертв в Украине.

В МИД Польши подтвердили Gazeta Wyborcza, что не готовят визит Навроцкого в Киев. Единственным возможным вариантом поездки в этом году может стать участие в захоронении эксгумированных останков польских жертв на Волыни.

Позицию повторил и сам Пшидач в утреннем эфире TVN24 27 октября, отметив, что "визита Навроцкого в Киев пока нет в планах".

Если президент Зеленский хочет увидеть Кароля Навроцкого, ничто не мешает ему сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу,

– сказал представитель канцелярии Навроцкого.

На вопрос журналистов, не должен ли польский лидер посетить Киев первым, учитывая больший политический опыт Зеленского, Пшидач ответил, что "в дипломатии таких правил нет, то есть это часто бывает, но не всегда".

Он также не исключил возможности визита в будущем.

"Не знаю, посмотрим, как будет развиваться польско-украинский диалог, все будет зависеть от конкретных результатов исторического и экономического диалога. Мы будем планировать эти мероприятия в зависимости от прогресса в вопросах, которые важны для президента", – сказал польский чиновник.

Стоит отметить, что с момента вступления Кароля Навроцкого в должность в августе президенты двух стран еще не проводили личных встреч – только общались по телефону.

