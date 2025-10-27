Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар посла України в Польщі Василя Боднаря для Укрінформу.
Що сказав посол про можливий візит Навроцького до Києва?
Боднар зазначив, що він кілька разів зустрічався з приводу можливого візиту Навроцького до України з головою Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціною Пшидачем. Востаннє зустріч була 15 жовтня, і український посол жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку канцелярії Навроцького.
Для України та Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було,
– зауважив Василь Боднар.
Він додав, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким візиту в Україну. Посол України також назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.
Які заяви робив Пшидач стосовно поїздки Навроцького в Київ?
Польське видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела повідомило 26 жовтня, що, попри чіткі сигнали з боку Києва, президент Польщі Кароль Навроцький поки не має наміру відвідувати Україну.
Видання звернуло увагу на заяву голови Бюро міжнародної політики Марцина Пшидача, який на публічному заході у Вроцлаві наголосив, що такого візиту наразі не планують.
Пшидач підкреслив, що ініціатива у двосторонніх відносинах належатиме Варшаві, адже Польща є членом ЄС і НАТО, тоді як Україна – ні. За його словами, польський президент очікує від Києва конкретних дій і жестів, насамперед у питаннях історичної пам'яті та економічної співпраці. У канцелярії Навроцького також висловили невдоволення повільними темпами ексгумацій польських жертв в Україні.
У МЗС Польщі підтвердили Gazeta Wyborcza, що не готують візит Навроцького до Києва. Єдиним можливим варіантом поїздки цього року може стати участь у похованні ексгумованих останків польських жертв на Волині.
Позицію повторив і сам Пшидач у ранковому ефірі TVN24 27 жовтня, зазначивши, що "візиту Навроцького до Києва наразі немає у планах".
Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч,
– сказав представник канцелярії Навроцького.
На запитання журналістів, чи не мав би польський лідер відвідати Київ першим з огляду на більший політичний досвід Зеленського, Пшидач відповів, що "у дипломатії таких правил немає, тобто це часто буває, але не завжди".
Він також не виключив можливості візиту у майбутньому.
"Не знаю, подивимося, як розвиватиметься польсько-український діалог, усе залежатиме від конкретних результатів історичного та економічного діалогу. Ми плануватимемо ці заходи залежно від прогресу в питаннях, які є важливими для президента", – сказав польський посадовець.
Варто зазначити, що з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду у серпні президенти двох країн ще не проводили особистих зустрічей – лише спілкувалися телефоном.
Що казав Навроцький про можливу поїздку в Україну?
Президент Польщі Кароль Навроцький на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявляв, що може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Водночас польський очільник не уточнив, коли прибуде зі своїм першим візитом.
У президентів також була можливість поспілкуватись під час Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня. За словами Навроцького це був "короткий обмін люб'язностями".
Цікаво, що Кароль Навроцький вважає, що обговорення вступу України до НАТО та ЄС є передчасним. Причиною цього є війна, яка триває досі.