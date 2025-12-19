Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане в мережі відео зустрічі президентів.

Для чого зустрілися Зеленський та Навроцький?

Уперше з моменту зміни президента Польщі український лідер приїхав до Варшави. Володимира Зеленського біля резиднції зустрів польський лідер Кароль Навроцький. Розмову ініціювала саме польська сторона, обравши 19 грудня для візиту Зеленського.

Український президент раніше говорив, що між країнами важливо підтримувати відносини.