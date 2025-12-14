Деталі передає 24 Канал.
Дивіться також "Не передача, а обмін": посол розкрив деталі можливої угоди щодо польських МіГ-29 для України
Що робитиме Зеленський у Польщі?
Зеленський дорогою до Берліна розповів, що вирушить також і в Польщу, але 19 грудня.
Що стосується мого візиту в Польщу – польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею,
– сказав він.
Президент подякував Варшаві за підтримку, вказавши, що це дуже важливе добросусідство.
В Польщі підтвердили візит. Там указали, що зустріч запропонувала канцелярія президента Республіки Польща.
Зараз узгоджуються деталі запланованого візиту. Основні теми переговорів, які відбудуться у Варшаві, стосуватимуться питань безпеки, економічних та історичних питань,
– мовиться в дописі.
12 грудня посол України в Польщі заявив: працюють над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше.
Які теми обговорять Зеленський і Навроцький:
- питання безпеки, пов'язані з війною Росії проти України та мирними переговорами;
- військова співпраця та співпраця оборонно-промислового комплексу;
- питання економічної співпраці, включаючи реконструкцію;
- історичні питання, пов'язані з ексгумацією жертв Волинської різанини.
Поляки вимагають, щоб Зеленський їхав до них: скандальні заяви
Україна запрошувала Навроцького в Київ, але той не приїхав. Ба більше, президент Польщі сказав, що "вимагає симетрії у відносинах з Україною". І "очікує, що президент Володимир Зеленський висловить свою вдячність польським солдатам та польському народу за підтримку".
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився своєрідно. "Наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли українці борються за своє життя, викликають у мене огиду, але, з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до президентського палацу", – сказав він.
Голова Бюро міжнародної політики канцелярії Марчин Пшидач і собі докинув: "Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч".
9 грудня Зеленський заявив, що сам відвідає Польщу, коли отримає запрошення від очільника польської держави.
Таким чином, візит Зеленського в Польщу важливий, по-перше, тому, що це буде перша зустріч лідерів, відколи Навроцький став президентом Польщі. А по-друге – тому, що польська сторона маніпулювала візитом, тож час налагодити стосунки.
Нагадаємо, Кароль Навроцький очолює Польщу з серпня 2025 року.