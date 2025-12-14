Деталі передає 24 Канал.

Що робитиме Зеленський у Польщі?

Зеленський дорогою до Берліна розповів, що вирушить також і в Польщу, але 19 грудня.

Що стосується мого візиту в Польщу – польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею,

– сказав він.

Президент подякував Варшаві за підтримку, вказавши, що це дуже важливе добросусідство.

В Польщі підтвердили візит. Там указали, що зустріч запропонувала канцелярія президента Республіки Польща.

Зараз узгоджуються деталі запланованого візиту. Основні теми переговорів, які відбудуться у Варшаві, стосуватимуться питань безпеки, економічних та історичних питань,

– мовиться в дописі.

12 грудня посол України в Польщі заявив: працюють над тим, щоб зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким відбулася якомога швидше.

Які теми обговорять Зеленський і Навроцький:

питання безпеки, пов'язані з війною Росії проти України та мирними переговорами;

військова співпраця та співпраця оборонно-промислового комплексу;

питання економічної співпраці, включаючи реконструкцію;

історичні питання, пов'язані з ексгумацією жертв Волинської різанини.

Поляки вимагають, щоб Зеленський їхав до них: скандальні заяви

Україна запрошувала Навроцького в Київ, але той не приїхав. Ба більше, президент Польщі сказав, що "вимагає симетрії у відносинах з Україною". І "очікує, що президент Володимир Зеленський висловить свою вдячність польським солдатам та польському народу за підтримку".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився своєрідно. "Наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли українці борються за своє життя, викликають у мене огиду, але, з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до президентського палацу", – сказав він.

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії Марчин Пшидач і собі докинув: "Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч".

9 грудня Зеленський заявив, що сам відвідає Польщу, коли отримає запрошення від очільника польської держави.

Таким чином, візит Зеленського в Польщу важливий, по-перше, тому, що це буде перша зустріч лідерів, відколи Навроцький став президентом Польщі. А по-друге – тому, що польська сторона маніпулювала візитом, тож час налагодити стосунки.

Нагадаємо, Кароль Навроцький очолює Польщу з серпня 2025 року.