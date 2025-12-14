Детали передает 24 Канал.
Что будет делать Зеленский в Польше?
Зеленский по дороге в Берлин рассказал, что отправится также и в Польшу, но 19 декабря.
Что касается моего визита в Польшу – польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между нами и Польшей,
– сказал он.
Президент поблагодарил Варшаву за поддержку, указав, что это очень важное добрососедство.
В Польше подтвердили визит. Там указали, что встречу предложила канцелярия президента Республики Польша.
Сейчас согласовываются детали запланированного визита. Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов,
– говорится в заметке.
12 декабря посол Украины в Польше заявил: работают над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее.
Какие темы обсудят Зеленский и Навроцкий:
- вопросы безопасности, связанные с войной России против Украины и мирными переговорами;
- военное сотрудничество и сотрудничество оборонно-промышленного комплекса;
- вопросы экономического сотрудничества, включая реконструкцию;
- исторические вопросы, связанные с эксгумацией жертв Волынской резни.
Поляки требуют, чтобы Зеленский ехал к ним: скандальные заявления
Украина приглашала Навроцкого в Киев, но тот не приехал. Более того, президент Польши сказал, что "требует симметрии в отношениях с Украиной". И "ожидает, что президент Владимир Зеленский выразит свою благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку".
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался своеобразно. "Настойчивые требования извинений и почтения памяти в ситуации, когда украинцы борются за свою жизнь, вызывают у меня отвращение, но, с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы гордости, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в президентский дворец", – сказал он.
Глава Бюро международной политики канцелярии Марчин Пшидач добавил: "Если президент Зеленский хочет увидеть Кароля Навроцкого, ничто не мешает ему сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу".
9 декабря Зеленский заявил, что сам посетит Польшу, когда получит приглашение от главы польского государства.
Таким образом, визит Зеленского в Польшу важен, во-первых, потому, что это будет первая встреча лидеров, с тех пор, как Навроцкий стал президентом Польши. А во-вторых – потому, что польская сторона манипулировала визитом, поэтому время наладить отношения.
Напомним, Кароль Навроцкий – глава Польши с августа 2025 года.