Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий посла Украины в Польше Василия Боднаря для RMF24.

Смотрите также Если Польша даст МиГ-29: авиаэксперт сказал, какие 2 важные задачи могут выполнять эти самолеты

Какие детали возможной сделки известны?

По словам дипломата, Польша может передать Украине МиГ-29, но это будет не передача, а обмен. Поляки имеют целью получить доступ к украинским беспилотным и ракетным технологиям для улучшения собственной обороноспособности.

Это будет не передача, а обмен. Польша получит от украинцев, среди прочего, ноу-хау в использовании беспилотников на поле боя,

– сказал он.

Бондарь отметил, что Польша получит украинские дроны, однако их точное количество он не разглашал. В то же время дипломат подчеркнул, что эти современные БпЛА уже доказали свою эффективность непосредственно на поле боя, а их передача существенно усилит обороноспособность страны.

Также посол решил не разглашать дату, когда самолеты МиГ-29 прибудут в Украину, мол, эту информацию могут услышать враги, которые точно захотят сорвать сотрудничество.

Почему истребители МиГ-29 важны для Украины?