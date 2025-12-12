Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что в 2023 году Украина получила примерно 8 МиГ-29 от поляков. Они были модифицированы и имели вооружение НАТО. Это очень важно, ведь те истребители отличались от тех, которые уже были на вооружении в Украине.

Какие задачи могут выполнять польские МиГ-29?

Константин Криволап отметил, что до полномасштабного вторжения украинские МиГ-29 совсем не были модернизированы, в отличие от тех истребителей, которые имела Польша. Поляки в тот период серьезно занимались улучшением собственного оружия.

В 2023 году мы попросили поляков, чтобы они нам дали дополнительные истребители с еще лучшим уровнем модернизации, но американцы не позволили это сделать. Но то, что Польша уже пыталась нам передать эти самолеты - это точно,

– сказал он.

Эксперт по авиации считает, если в этот раз Украина все же получит польские истребители МиГ-29, то они нам очень помогут. Говорится о том, что Украине необходимы более новые самолеты. Польские МиГ-29 являются именно тем, что надо.

Эти истребители могут выполнять 2 очень важных задачи.

Первое – МиГ-29 может атаковать военные цели противника французскими бомбами AASM Hammer. Константин Криволап подчеркнул, что такие средства поражения Украина должна получать от Франции каждый месяц по 50 единиц.

Второе – эти самолеты способны сбивать крылатые ракеты в любое время дня и при любых погодных условиях.

Что известно о самолетах, которые нужны Украине?