Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что в 2023 году Украина получила примерно 8 МиГ-29 от поляков. Они были модифицированы и имели вооружение НАТО. Это очень важно, ведь те истребители отличались от тех, которые уже были на вооружении в Украине.
Какие задачи могут выполнять польские МиГ-29?
Константин Криволап отметил, что до полномасштабного вторжения украинские МиГ-29 совсем не были модернизированы, в отличие от тех истребителей, которые имела Польша. Поляки в тот период серьезно занимались улучшением собственного оружия.
В 2023 году мы попросили поляков, чтобы они нам дали дополнительные истребители с еще лучшим уровнем модернизации, но американцы не позволили это сделать. Но то, что Польша уже пыталась нам передать эти самолеты - это точно,
– сказал он.
Эксперт по авиации считает, если в этот раз Украина все же получит польские истребители МиГ-29, то они нам очень помогут. Говорится о том, что Украине необходимы более новые самолеты. Польские МиГ-29 являются именно тем, что надо.
Эти истребители могут выполнять 2 очень важных задачи.
Первое – МиГ-29 может атаковать военные цели противника французскими бомбами AASM Hammer. Константин Криволап подчеркнул, что такие средства поражения Украина должна получать от Франции каждый месяц по 50 единиц.
Второе – эти самолеты способны сбивать крылатые ракеты в любое время дня и при любых погодных условиях.
Что известно о самолетах, которые нужны Украине?
Украина в январе 2025 года должна была получить от Франции первые 3 истребителя Mirage 2000–5F. Французские власти, вероятно, модифицировали эти самолеты, чтобы они могли нести различные виды ракет.
Украина договорилась со Швецией о поставке самолетов Gripen. Речь идет о 150 истребителях, которые украинские военные смогут получить уже в 2026 году.
Владимир Зеленский рассказал о плане создать в Украине авиационный флот, который будет насчитывать 250 современных самолетов. В это число должны входить F-16, Gripen и Rafale. Такая инициатива должна положительно повлиять на способности оборонять небо Украины.