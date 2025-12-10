Об этом Генеральный штаб вооруженных сил Польши написал в Х, передает 24 Канал.

Смотрите также Посещал мероприятия, профинансированные Россией: Туск намекнул на Навроцкого и еще нескольких политиков

Что известно о переговорах о передаче МиГ-29 Украине?

В Генштабе Польши писали, что "продолжаются переговоры с украинской стороной о передаче самолетов МИГ-29".

Там указали, что "передача самолетов связана с достижением ими конечного эксплуатационного ресурса и отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных Силах Республики Польша".

В то же время там также отметили, что окончательное решение еще не принято. В ведомстве добавили, что передача "самолетов станет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО".

В Польше задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

Одновременно в связи с передачей самолетов ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше доступа к отдельным беспилотным и ракетным технологиям. Целью является не только компенсация за переданное оборудование, но и, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций,

– говорится в заявлении ведомства.

Что ранее говорили в Польше о возможной передаче самолетов?