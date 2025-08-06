Такое заявление сделал польский эксперт, бывший министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что известно о возможной передаче МиГ-29?

Комментируя переброску немецких истребителей для патрулирования польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, польский экс-министр предположил передачу стране остальных истребителей МиГ-29 до конца года.

Дело передачи этих МиГов должно быть завершено. Думаю, что это произойдет еще в этом году,

– сказал он.

По его словам, эти самолеты очень нужны для сбивания в Украине вражеских крылатых ракет и дронов.

К слову, ранее журналисты Defense Express писали, что в 2024 году Польша имела в своем распоряжении 11 самолетов МиГ-29 и 3 МиГ-29УБ. Страна хочет переходить на модернизированные истребители F-16, но оставляет МиГ-29 для страхования.