Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Аналитики отмечают, что, по данным открытых источников, Польша осталась фактически единственной страной Европы, которая еще имеет боеспособные самолеты этого типа.

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Почему Польша отказывается от передачи МиГ-29

Ежегодный отчет The Military Balance 2024 указывает, что на начало этого года Польша имела в своем распоряжении 11 самолетов МиГ-29, три МиГ-29УБ, а также 48 истребителей F-16.

На этом фоне надо сделать поправку на то, что Польша намерена модернизировать все имеющиеся 48 единиц F-16 до стандарта Block 70/72, что ей может обойтись в 7,3 миллиарда долларов, соответствующее разрешение США на это уже дали,

– отметили в Defense Express.

Это может указывать на то, что Польша хочет сохранить имеющиеся МиГ-29 для "перестраховки" на период, когда будет происходить модернизация F-16. Также остается актуальным фактор так называемого "Калининградского анклава" как источника постоянной военной угрозы со стороны России.

Кроме того, в Польше есть проблема выбраться из ловушки закупки FA-50 на три миллиарда долларов без ракет AIM-120, которые покупались в Южной Корее собственно как замена тем МиГ-29, которые в начале 2023 года были переданы Украине,

– говорится в материале.

Именно из-за этих факторов Польша пока не соглашается передавать Украине те МиГ-29, которые у нее остались.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также заявил, что его страна не является стороной конфликта в войне между Россией и Украиной. По его словам, Польша предоставила столько военной техники, сколько могла, и единственным ограничением объемов поставок является собственная безопасность. В частности МИГ-29 "патрулируют польское небо и обслуживают польских летчиков".