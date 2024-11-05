Так считает вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на этер Radio Zet.

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В Польше раскритиковали Зеленского

У Гавковского поинтересовались, справедливо ли украинская власть ведет себя в отношении Польши, на что он ответил категорично. По его мнению, заявления Зеленского "не достойны политика, который многим обязан Польше".

"Подаренная техника, граждане позаботились, Польша большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не травить", – заявил он.

По его словам, речь идет, в частности, о разрешении относительно сбивания ракет над территорией Украины. К этому ранее неоднократно призывал союзников украинский президент.

Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Зеленский в этих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией,

– заявил он.

Вице-премьер ожидает от Украины и ее президента , чтобы они "ценили друга, который подал руку в трудные моменты, а не критиковали его.