Птичий грипп распространяется по Польше

В Республике Польша главный ветеринарный врач подтвердил два новых очага высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает 24 Канал со ссылкой на польское издание AgroNews.

Первая из подтвержденных вспышек касается коммерческого хозяйства в селе Корнатово (община Лисево, Челмский район, Куявско-Поморское воеводство). На ферме содержится 24,77 тысячи уток, образцы были взяты 26 ноября.

Второй очаг птичьего гриппа обнаружен в селе Романувек (община Любжа, Свебодзинский район, Любуское воеводство). На ферме, где содержится 26,8 тысячи индюков, образцы были взяты 27 ноября.

В обоих местах был внедрен полный пакет мероприятий, предусмотренных ЕС, в частности ликвидацию и утилизацию поголовья, очистку и дезинфекцию объектов, эпидемиологические расследования, определение зараженных и опасных зон.

С начала 2025 года на территории Польши уже было выявлено 109 вспышек птичьего гриппа, 23 из них у птиц, содержащихся в неволе, 47 – у диких птиц.

С октября 2025 года в странах ЕС было подтверждено 327 вспышек гриппа птицы, больше всего:

Германия – 135;

Франция – 72;

Италия – 23;

Польша – 20;

Нидерланды – 18.

Вирус также появился в меньших масштабах в Испании, Дании, Бельгии, Чехии, Болгарии, Ирландии, Швеции, Венгрии и Словакии.

