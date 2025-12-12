Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що у 2023 році Україна отримала приблизно 8 МіГ-29 від поляків. Вони були модифіковані та мали озброєння НАТО. Це дуже важливо, адже ті винищувачі відрізнялися від тих, які вже були на озброєнні в України.

Дивіться також "Додаємо сил в небі": Зеленський заявив про посилення української авіації

Які завдання можуть виконувати польські МіГ-29?

Костянтин Криволап зазначив, що до повномасштабного вторгнення українські МіГ-29 зовсім не були модернізовані, на відміну від тих винищувачів, які мала Польща. Поляки в той період серйозно займались покращенням власної зброї.

У 2023 році ми попросили поляків, щоб вони нам дали додаткові винищувачі із ще кращим рівнем модернізації, але американці не дозволили це зробити. Але те, що Польща вже намагалася нам передати ці літаки — це точно,

– сказав він.

Експерт з авіації вважає, якщо в цей раз Україна все ж отримає польські винищувачі МіГ-29, то вони нам дуже допоможуть. Мовиться про те, що Україні необхідні новіші літаки. Польські МіГ-29 є саме тим, що треба.

Ці винищувачі можуть виконувати 2 дуже важливих завдання.

Перше – МіГ-29 може атакувати військові цілі противника французькими бомбами AASM Hammer. Костянтин Криволап підкреслив, що такі засоби ураження Україна мала б отримувати від Франції кожного місяця по 50 одиниць.

Друге – ці літаки здатні збивати крилаті ракети у будь-яку пору дня та за будь-яких погодних умов.

Що відомо про літаки, які потрібні Україні?