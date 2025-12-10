Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

Що сказав Зеленський про авіацію?

У вечірньому зверненні 10 грудня президент Зеленський заявив про посилення української оборони. Зокрема, відомо про те, що Україна підсилила авіацію.

Сьогодні є посилення нашої бойової авіації. Деталі поки не публічні, але постійно додаємо сил в небі,

– сказав лідер України.

Подробиць Володимир Зеленський наразі не відкрив. Водночас він наголосив, що Україна працює швидко, а кожен міжнародний візит і перемовини дають практичний результат для оборони та стійкості країни.

Допомога Україні від партнерів: останні заяви