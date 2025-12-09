Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Байден дав Україні 350 мільярдів, а я – нічого, – Трамп

Чи підійде Києву та Брюсселю, якщо Америка усунеться від перемовин, але даватиме зброю?

Час від часу такі ідеї лунають зі США. Та український президент чітко відповів, що таке не підійде.

Я вважаю, не влаштовує. Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжили допомагати, продовжували підтримувати, продовжили тиск на Росію. Для нас важливі гарантії безпеки,

– сказав Зеленський.

Він уточнив: європейські партнери сильні, та PURL – "це можливість купувати у Америки саме ту зброю, якої у європейців, на жаль, немає, і тому ми повинні це продовжувати в будь-якому випадку".

Також лідер нашої держави звернув увагу, що PURL дає Америці можливість заробити, а тому вона може бути зацікавлена.

Я думаю, що Штати будуть відкриті для цієї програми. Вони заробляють гроші, це підходить їх сучасній політиці, що вони підтримують Україну не безкоштовно,

– припустив гарант.

За програмою PURL Україна купує, наприклад, ППО.

Довідка. PURL – це абревіатура від Prioritized Ukraine Requirements List, пріоритетний перелік потреб України. Ініціативу свого часу започаткували США та НАТО, щоб забезпечити Україну критично важливим озброєнням. Вона дозволяє значно прискорити постачання техніки.



"Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами", – писали в Міноборони. До ініціативи долучилася низка європейських країн.

Нідерланди виділили додаткові кошти

Зеленський заявив, що на рік на програму PURL потрібно 15 мільярдів, а на цей рік не вистачало певної суми. Нідерланди виділили 700 мільйонів євро.

"Розраховуємо на США, боремося, шукаємо гроші на PURL, працюємо разом з усіма", – завершив Зеленський.