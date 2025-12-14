Про це пише 24 Канал з посиланням на Supernova+.
Дивіться також Великий успіх, – військовий зауважив важливу деталь в ударах по нафтових об’єктах Росії
Що відомо про атаку на Москву?
У російських телеграм-спільнотах з'явилися кадри атаки дронів на Москву та область. Помітно, що після гучних вибухів у деяких районах в небо піднявся стовп диму.
Після атаки дронів у Московській області почалися пожежі: дивіться відео
Наразі влада російської столиці не коментувала атаку. Тож про наслідки обстрілу й можливі влучання в мережі інформації немає.
Росіяни шоковані атакою БпЛА: відео
Увага, відео 18+! Містить ненормативну лексику.
Міноборони країни-агресорки знову може заявити про роботу "пе-ве-о", однак дронів на Росію щоночі летить багато й усі БпЛА окупанти, ймовірно, збити не можуть. Про це свідчать результати успішних атак на російські об'єкти.
Атака дронами на Московську область продовжилася: відео з мережі
Дрони атакую Росію та Крим: останні новини
Найгірші наслідки для Росії мала нещодавня атака дронів по нафтопереробних заводах у Волгоградській області та Краснодарському краї в ніч проти 14 грудня. Тоді на місцях, де впали безпілотники, спалахнули пожежі, а в селищі Афіпський взагалі стався блекаут.
Також ураження сталися на окупованих територіях України та Криму. Українські війська вдарили дронами та ракетами по кількох військових об'єктів, зокрема станціях радіоелектронної боротьби, пунктах управління, радіолокаційних станціях та зенітному ракетному комплексі.
Загалом минулої ночі російські регіони та тимчасово окупований Крим атакували понад 200 безпілотників. Деякі з дронів летіли в напрямку Москви.