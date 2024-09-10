Російські ЗМІ повідомляють про атаку на підмосковську Каширу. Трохи більше як тиждень тому там атакували ГРЕС.

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Атака на Каширу

За данними міноборони країни-агресорки, вночі 10 вересня Росію атакували щонайменше 144 безпілотники. З них принаймні 20 були спрямовані на Московську область. Зафіксовано роботу ППО у Каширі.

Вночі уламки БпЛА впали на територію вулиць Горького та Лугової у Каширі-1. Осколками пошкоджено скління дошкільного відділення та житлового будинку на території приватного сектору. Інших пошкоджень немає,

– повідомляє голова міського округу.

Зокрема, момент удару по Каширі потрапив на відео.

Атака на Каширу: дивіться відео

Через уламки безпілотника рух Каширським шосе у бік Москви перекрито.

Падіння уламків на Каширському шосе / фото з телеграм-каналів

Зазначимо, що також робота по БпЛА велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна в Підмосков'ї.