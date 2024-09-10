Зокрема, частина БпЛА долетіли до Московської області та атакувала аеропорт Жуковський. Щонайменше один дрон упав безпосередньо на злітну смугу. Також на тлі атаки безпілотників аеропорт Жуковський закрили як на приліт, так і на виліт рейсів.

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Атака безпілотників на Росію

За даними російських ЗМІ, вночі російську територію атакували більш як 70 безпілотників. Зокрема, як стверджує ворог, лише у Брянській області ліквідували 59 безпілотників. Повідомляється, що потужний вибух пролунав біля об'єкта "Роснафти", після прильоту на місці спалахнула пожежа.

Атака БпЛА у Брянській області: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Що важливо, у Тульській області влада повідомила про два збиті БпЛА, уламки одного з яких впали "на одному з об'єктів паливно-енергетичного комплексу". Над територією Курської області нібито збито 12 БпЛА літакового типу.

Окрім цього, три безпілотники було збито у Липецькій області, ще сім – у Калузькій.

Активно російська ППО працювала і в Московській області. За даними мера Сергія Собяніна, всього в різних районах Московської області було збито 13 дронів. Робота по БпЛА велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна в Підмосков'ї. "Падіння уламків" фіксували і в самій Москві.

Що відбувалося у Московській області: дивіться відео

Російські ЗМІ писали про смерть дитини у внаслідок атаки БпЛА на Підмосков'я, проте зранку самі ж спростували цю інформацію.