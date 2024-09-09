Про це пишуть місцеві телеграм-канали. У Севастополі вже пролунав сигнал повітряної тривоги, передає 24 Канал.

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У Криму бідкаються на вибухи

У деяких військових частинах Севастополя близько о 21:55 пролунав сигнал тривоги. Так звані "воєнкори" почали повідомляти, що буцімто існує загроза ракетних ударів. Інші ж почали бідкатися, що Крим буцімто опинився під атакою дронів.

Близько о 22:58 у мережі з'явилися повідомлення, що окупанти підняли авіацію з аеродрому в Саках. Згодом телеграм-канали почали повідомляти про вибухи.

Так, партизанський рух "Атеш" написав, що у селищі Октябрське чули потужні вибухи.

Моніторингові телеграм-канали також пишуть, що у тимчасово окупованому Криму працює "пе-ве-о". Водночас окупаційна влада ніяк не коментує вибухи. Ба більше, на прокремлівських каналах навіть не інформували про небезпеку.