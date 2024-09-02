У ході відеопроєкту "Оборонcast" ведучі Роман Романюк та Богдан Мірошниченко пригадали найбільші втрати окупантів. За їхніми словами, українська "Паляниця" причетна до найбільш резонансних випадків ураження об’єктів ворога.

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Україна почала застосування ракети-дрона власного виробництва

За словами журналістів, Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою "Паляниця".

Довідка. Українська "Паляниця" – це дрон і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення. Це наступний крок в еволюції українського defense tech.

У програмі зазначили, що на День Незалежності Президент України Володимир Зеленський заявив на весь світ про перше застосування такого типу власної зброї, але не повідомив подробиці.

Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була "Паляницею" уражена,

– заявили у програмі.

До слова, журналісти Defence Express припускають, що "Паляниця" могла застосовуватися й раніше, до 24 серпня, для ударів по тимчасово окупованих територіях.