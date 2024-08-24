Журналісти Defence Express припускають, що "Паляницю" могли використовувати й під час минулих атак. Доказом цього є допис міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який заявив, що ракету-дрон використовували для атак на тимчасово окупованих територіях.

До теми Росіянам буде складно вимовити, що прилетіло, – Зеленський про нову ракету-дрон "Паляниця"

Що відомо про "Паляницю" та коли її застосовували

Під час виступу до Дня Незалежності Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони мають нову зброю – ракету-дрон "Паляниця". За словами президента, у ніч проти 24 серпня Україна вперше успішно застосувала це озброєння.

Саме сьогодні відбулося перше та успішне бойове застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї – української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечував: усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами,

– заявив Зеленський.

Вочевидь, гібридна зброя створювалася в умовах абсолютної секретності. Окрім того, класифікація виробу як "ракета-дрон", на думку журналістів Defence Express, підказує, що українські фахівці обрали оптимальний шлях – поєднання ефективності та відносно невеликої вартості виробу.

"Розробники пішли оптимальним шляхом поєднання ефективності та відносно невеликої вартості виробу у порівнянні з "повноцінними" крилатими ракетами, що має дозволити забезпечити масове виробництво в умовах дефіциту коштів", – додали журналісти.

Однак у ЗМІ припускають, що Україна й раніше могла атакувати росіян "Паляницею". зокрема на це вказує допис міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Він заявляв, що нове українське озброєння – ракета-дрон – було використане для ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях.

Це дрон – і це ракета, адже за своїми тактико-технічними характеристиками виріб підпадає під обидва визначення. Ракет-дронів ставатиме більше, як вже стало більше дальнобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня. Ракета-дрон – це наступний крок в еволюції українського defense tech. Ми з нетерпінням чекали моменту, коли можна буде продемонструвати ворогові його ефективність. Нарешті цей момент настав,

– мовиться у дописі Камишіна.

Наразі характеристики "Паляниці" залишаються невідомими. Однак Камишін наголосив, що відтепер ворог дізнається про ефективність української зброї.