Об этом пишут местные телеграм-каналы. В Севастополе уже прозвучал сигнал воздушной тревоги, передает 24 Канал.

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В Крыму жалуются на взрывы

В некоторых воинских частях Севастополя около 21:55 прозвучал сигнал тревоги. Так называемые "военкоры" начали сообщать, что якобы существует угроза ракетных ударов. Другие же начали жаловаться, что Крым якобы оказался под атакой дронов.

Около 22:58 в сети появились сообщения, что оккупанты подняли авиацию с аэродрома в Саках. Впоследствии телеграм-каналы начали сообщать о взрывах.

Так, партизанское движение "Атеш" написало, что в поселке Октябрьское слышали мощные взрывы.

Мониторинговые телеграм-каналы также пишут, что во временно оккупированном Крыму работает "пе-ве-о". В то же время оккупационная власть никак не комментирует взрывы. Более того, на прокремлевских каналах даже не информировали об опасности.