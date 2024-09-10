Российские СМИ сообщают об атаке на подмосковную Каширу. Чуть больше недели назад там атаковали ГРЭС.

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Атака на Каширу

По данным минобороны страны-агрессора, ночью 10 сентября Россию атаковали по меньшей мере 144 беспилотника. Из них по крайней мере 20 были направлены на Московскую область. Зафиксирована работа ПВО в Кашире.

Ночью обломки БпЛА упали на территорию улиц Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждено остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений нет,

– сообщает глава городского округа.

В частности, момент удара по Кашире попал на видео.

Атака на Каширу: смотрите видео

Из-за обломков беспилотника движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыто.

Падение обломков на Каширском шоссе / фото с телеграмм-каналов

Отметим, что также работа по БпЛА велась в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна в Подмосковье.