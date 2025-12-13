Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, у чому важливість ударів по російських об'єктах нафтової галузі у Каспійському морі. Він зазначив, які наслідки вже мають для російської економіки санкції від українських спецслужб.
Як удари у Каспійському морі можуть вплинути на експорт російської нафти?
"Це великий успіх. Упродовж минулих тижнів Україна продемонструвала деякі новації в ударах по об'єктах в Росії. Якщо раніше били по стаціонарних об'єктах – військово-промислового комплексу, зокрема хімічної галузі, НПЗ, то за останній час удари почали завдаватися і по нафтотранспортних можливостях Росії", – підкреслив Мусієнко.
Це, за його словами, переробка, транспортування. Зокрема удари у Туапсе, Новоросійську, Темрюку відбулися по портовій інфраструктурі. Також під удари потрапив російський тіньовий підсанкційний флот, який ще продовжує діяти і приносити кошти в російський бюджет. За підрахунками Міжнародної енергетичної асоціації експорт російських нафтопродуктів у Чорному морі з Росії впав щонайменше на 50%.
У Каспійському морі відбувається видобуток нафти, і атака на нафтові платформи – це вже удар по видобутку. І це, за словами військовослужбовця, дуже важливо, адже демонструє масштабування можливостей України,
– пояснив він.
З Каспійського моря відбувається транспортування російської сирої нафти далі Чорним морем через термінали. Щодо нафтопродуктів, то вони переробляються, а потім також транспортуються.
До слова. Сили оборони України також завдали ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області. Це один з найбільших НПЗ Росії, що щорічно здатний переробляти від 15 мільйонів тонн нафти та нафтового конденсату.
"Тому це стратегічна операція з обмеження російських спроможностей щодо транспортування нафти", – впевнений Олександр Мусієнко.
Чому важливо завдавати ударів ще й у Балтійському морі?
Також, за його словами, для того, щоби склалася комплексна картина, потрібно розширювати удари і в Балтійському морі. Там є два великі термінали – Усть-Луга та Приморськ, через які росіяни здійснюють відвантаження нафтопродуктів, що потім рухаються тіньовим флотом.
Тому якщо у Чорному, Каспійському і Балтійському морі вдасться створити серйозні труднощі росіянам, тоді може бути заблоковано транспортування принаймні дві третини російської нафти і нафтопродуктів. Саме така кількість експортується тіньовим флотом через Чорне і Балтійське моря,
– відзначив військовослужбовець.
Тому зараз найдієвішими і найболючішими для ворога є пекельні санкції від Сил безпеки і оборони України по російських об'єктах. Про це наголошував глава ГУР Кирило Буданов, зазначивши, що через українські удари Росія втратила 20% нафтопереробки, і цей показник може наблизитись до 30%.
Що відомо про удари України по російських об'єктах в Каспійському морі?
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували нафтовидобувну платформу імені Філановського та платформу імені Корчагіна, які належать "Лукойл-Нижневолжскнефть".
За попередніми даними, дрони пошкодили критичне обладнання на обох платформах, внаслідок чого вони припинили роботу.
Цього разу платформа імені Філановського компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" була атакована вдруге. Попередній раз її також уразили дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Тоді відбулось щонайменше чотири влучання по морській платформі, що призвело до зупинки видобутку нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.