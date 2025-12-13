Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, в чем важность ударов по российским объектам нефтяной отрасли в Каспийском море. Он отметил, какие последствия уже имеют для российской экономики санкции от украинских спецслужб.
К теме Украина впервые остановила работу российской нефтяной платформы в Каспии, – источники
Как удары в Каспийском море могут повлиять на экспорт российской нефти?
"Это большой успех. За прошедшие недели Украина продемонстрировала некоторые новации в ударах по объектам в России. Если раньше били по стационарным объектам – военно-промышленного комплекса, в частности химической отрасли, НПЗ, то за последнее время удары начали наноситься и по нефтетранспортным возможностям России", – подчеркнул Мусиенко.
Это, по его словам, переработка, транспортировка. В частности удары в Туапсе, Новороссийске, Темрюке произошли по портовой инфраструктуре. Также под удары попал российский теневой подсанкционный флот, который еще продолжает действовать и приносить средства в российский бюджет. По подсчетам Международной энергетической ассоциации экспорт российских нефтепродуктов в Черном море из России упал минимум на 50%.
В Каспийском море происходит добыча нефти, и атака на нефтяные платформы – это уже удар по добыче. И это, по словам военнослужащего, очень важно, ведь демонстрирует масштабирование возможностей Украины,
– объяснил он.
С Каспийского моря происходит транспортировка российской сырой нефти дальше по Черному морю через терминалы. Что касается нефтепродуктов, то они перерабатываются, а затем также транспортируются.
К слову. Силы обороны Украины также нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. Это один из крупнейших НПЗ России, что ежегодно способен перерабатывать от 15 миллионов тонн нефти и нефтяного конденсата.
"Поэтому это стратегическая операция по ограничению российских возможностей по транспортировке нефти", – уверен Александр Мусиенко.
Почему важно наносить удары еще и в Балтийском море?
Также, по его словам, для того, чтобы сложилась комплексная картина, нужно расширять удары и в Балтийском море. Там есть два крупных терминала – Усть-Луга и Приморск, через которые россияне осуществляют отгрузку нефтепродуктов, что потом движутся теневым флотом.
Поэтому если в Черном, Каспийском и Балтийском море удастся создать серьезные трудности россиянам, тогда можно будет заблокировать транспортировку по крайней мере две трети российской нефти и нефтепродуктов. Именно такое количество экспортируется теневым флотом через Черное и Балтийское моря,
– отметил военнослужащий.
Поэтому сейчас самыми действенными и болезненными для врага являются адские санкции от Сил безопасности и обороны Украины по российским объектам. Об этом говорил глава ГУР Кирилл Буданов, отметив, что из-за украинских ударов Россия потеряла 20% нефтепереработки, и этот показатель может приблизиться к 30%.
Что известно об ударах Украины по российским объектам в Каспийском море?
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтедобывающую платформу имени Филановского и платформу имени Корчагина, принадлежащих "Лукойл-Нижневолжскнефть".
По предварительным данным, дроны повредили критическое оборудование на обеих платформах, в результате чего они прекратили работу.
На этот раз платформа имени Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" была атакована во второй раз. Предыдущий раз ее также поразили дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Тогда состоялось по меньшей мере четыре попадания по морской платформе, что привело к остановке добычи нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.