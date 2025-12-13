Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, в чем важность ударов по российским объектам нефтяной отрасли в Каспийском море. Он отметил, какие последствия уже имеют для российской экономики санкции от украинских спецслужб.

Как удары в Каспийском море могут повлиять на экспорт российской нефти?

"Это большой успех. За прошедшие недели Украина продемонстрировала некоторые новации в ударах по объектам в России. Если раньше били по стационарным объектам – военно-промышленного комплекса, в частности химической отрасли, НПЗ, то за последнее время удары начали наноситься и по нефтетранспортным возможностям России", – подчеркнул Мусиенко.

Это, по его словам, переработка, транспортировка. В частности удары в Туапсе, Новороссийске, Темрюке произошли по портовой инфраструктуре. Также под удары попал российский теневой подсанкционный флот, который еще продолжает действовать и приносить средства в российский бюджет. По подсчетам Международной энергетической ассоциации экспорт российских нефтепродуктов в Черном море из России упал минимум на 50%.

В Каспийском море происходит добыча нефти, и атака на нефтяные платформы – это уже удар по добыче. И это, по словам военнослужащего, очень важно, ведь демонстрирует масштабирование возможностей Украины,

– объяснил он.

С Каспийского моря происходит транспортировка российской сырой нефти дальше по Черному морю через терминалы. Что касается нефтепродуктов, то они перерабатываются, а затем также транспортируются.

К слову. Силы обороны Украины также нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области. Это один из крупнейших НПЗ России, что ежегодно способен перерабатывать от 15 миллионов тонн нефти и нефтяного конденсата.

"Поэтому это стратегическая операция по ограничению российских возможностей по транспортировке нефти", – уверен Александр Мусиенко.

Почему важно наносить удары еще и в Балтийском море?

Также, по его словам, для того, чтобы сложилась комплексная картина, нужно расширять удары и в Балтийском море. Там есть два крупных терминала – Усть-Луга и Приморск, через которые россияне осуществляют отгрузку нефтепродуктов, что потом движутся теневым флотом.

Поэтому если в Черном, Каспийском и Балтийском море удастся создать серьезные трудности россиянам, тогда можно будет заблокировать транспортировку по крайней мере две трети российской нефти и нефтепродуктов. Именно такое количество экспортируется теневым флотом через Черное и Балтийское моря,

– отметил военнослужащий.

Поэтому сейчас самыми действенными и болезненными для врага являются адские санкции от Сил безопасности и обороны Украины по российским объектам. Об этом говорил глава ГУР Кирилл Буданов, отметив, что из-за украинских ударов Россия потеряла 20% нефтепереработки, и этот показатель может приблизиться к 30%.

