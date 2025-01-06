Нефтяной терминал является важным логистическим хабом для обхода западных санкций и основной точкой экспорта российских ресурсов. Где расположен порт Усть-Луга на карте – рассказывает 24 Канал.

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Где расположен терминал Усть-Луга

Порт Усть-Луга расположен на расстоянии более 1000 километров от Украины. Он помогает России осуществлять милитаризацию Балтийского региона. Также в СБУ сообщили, что через порт Усть-Луга Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота"

В результате атаки беспилотников на порт были поражены емкости с газовым конденсатом. Известно, что одна емкость была сильно повреждена, а три соседние посекло обломками от взрыва. По словам экспертов, ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

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– прокомментировали в СБУ.

Где расположен торговый порт Усть-Луга: смотрите на карте

К слову, в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области 6 января также поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян.