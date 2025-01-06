Удар по нефтяному терминалу в Усть-Луге недалеко от Санкт-Петербурга имел место 4 января. Это важный логистический хаб для обхода западных санкций и основная точка экспорта российских ресурсов.

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Источники СБУ об атаке на Усть-Лугу

По словам источников 24 Канала в СБУ, атака на крупнейший в России торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области – дело их рук. И сделали это с помощью дронов. 4 января дальнобойные дроны Службы безопасности преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

Видео момента попадания по Усть-Луге

Как информируют источники, были поражены емкости с газовым конденсатом.

Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая России нужна для ведения войны. Сезон "хлопков" – 2025 объявляем открытым!

– заявили наши источники.

Вследствие удара сильно повреждена одна емкость, а три соседние посекло осколками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.