В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил особенности очередной атаки и какое значение для агрессора имеют объекты, которые удалось атаковать.

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Какая особенность дроновой атаки по России 4 января

Вероятнее всего, была одна масштабная комбинированная атака беспилотников, которая осуществлялась сразу с несколькими задачами. Часть дронов с общего направления пошла на север в Ленинградскую область, другая – по "Авангарду" в Смоленскую область.

Это правильная подготовка – направлять в одну сторону большое количество беспилотников оптимально, ведь у россиян недостаточная фронтальная плотность противовоздушной обороны, чтобы перекрыть какое-то из направлений. Поэтому лучше лететь роем, а дальше в зависимости от того, сколько останется беспилотников, разводить их по целям,

– объяснил Свитан.

Под ударом беспилотников в ночь на 4 января была Смоленская область России. В сети сообщают, что целями атаки мог быть завод "Авангард", на котором изготавливают корпуса двигателей для ракет и транспортно-пусковые контейнеры.

Есть подтверждение попадания. Вопрос только о степени нанесения поражения,

– отметил военный эксперт.

В то же время 4 января дроны атаковали крупнейший морской торговый порт России Усть-Луга. В Центре противодействия дезинформации отметили, что этот порт стал инструментом экономического и военного выживания России в условиях изоляции.

Порт Усть-Луг стал одним из механизмов загрузки так называемого теневого флота России. Нефть, которая заходит на этот порт заливается в танкеры и отправляется к потребителям,

– сказал Свитан.

Однако по мнению военного эксперта, более серьезный удар по России нанесет уничтожение нефтепровода "Дружба". Отметим, что 5 января беспилотники, вероятно, атаковали нефтепровод "Дружба" в поселке Десна Выгоничского района Брянской области.