Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Стоит отметить, что этой ночью беспилотники летали также над Ростовской, Воронежской, Белгородской и Орловской областями.

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Дроны атаковали Брянскую область

Россияне заявили, что сразу три беспилотника летели на нефтепровод "Дружба", который расположен в поселке Десна Выгоничского района Брянской области.

Отмечается, что дроны имели боевые части по 3,5 килограмма, которые содержали взрывчатку и поражающие элементы. Российские СМИ также уже традиционно заявили, что все БпЛА якобы были уничтожены так называемой системой ПВО, а "пострадавших и разрушений нет".

Стоит отметить, что нефтепровод "Дружба" уже не впервые находится под атакой. Последний раз россияне заявляли об атаке на объект 25 декабря 2024 года – тогда над НПС якобы сбили четыре беспилотника.

К слову, днем ранее, 4 января, БпЛА также атаковали крупнейший российский морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Этот порт был для оккупантов логистическим хабом для обхода западных санкций и альтернативой европейским маршрутам.