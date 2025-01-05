Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Варто зазначити, що цієї ночі безпілотники літали також над Ростовською, Воронезькою, Бєлгородською та Орловською областями.

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Дрони атакували Брянську область

Росіяни заявили, що одразу три безпілотники летіли на нафтопровід "Дружба", який розташований в селищі Десна Вигоничського району Брянської області.

Зазначається, що дрони мали бойові частини по 3,5 кілограма, які містили вибухівку та елементи ураження. Російські ЗМІ також вже традиційно заявили, що усі БпЛА нібито були знищені так званою системою ППО, а "постраждалих та руйнувань немає".

Варто зазначити, що нафтопровід "Дружба" вже не вперше перебуває під атакою. Востаннє росіяни заявляли про атаку на об'єкт 25 грудня 2024 року – тоді над НПС буцімто збили чотири безпілотники.

До слова, днем раніше, 4 січня, БпЛА також атакували найбільший російський морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Цей порт був для окупантів логістичним хабом для обходу західних санкцій та альтернативою європейським маршрутам.