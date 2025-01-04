Про те, яку роль відіграє Усть-Луга для росіян, розповів голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал.

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Чим важливий порт Усть-Луга для Росії

У ЦПД зауважили, що Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни та "загальної геополітичної напруженості".

Цей порт є логістичним хабом для обходу західних санкцій.

Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни,

– зауважують у ЦПД.

Для росіян Уль-Луга є альтернативою європейським маршрутам.

"Через санкції Росія втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію", – додає Андрій Коваленко.

Порт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, бо він розміщений у стратегічно важливій точці. Також там перебуває тіньовий флот Росії.

Завдяки Усть-Лузі у Росії зберігається можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави.

"Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання Росії в умовах ізоляції", – підсумував Коваленко.