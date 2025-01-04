О том, какую роль играет Усть-Луга для россиян, рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

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Чем важен порт Усть-Луга для России

В ЦПД отметили, что Усть-Лужский порт играет ключевую роль для России в условиях войны и "общей геополитической напряженности".

Этот порт является логистическим хабом для обхода западных санкций.

Усть-Луга стала одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения западных санкций. Доходы от экспорта для финансирования войны,

– отмечают в ЦПИ.

Для россиян Уль-Луга является альтернативой европейским маршрутам.

"Из-за санкций Россия потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом к международным рынкам. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию", – добавляет Андрей Коваленко.

Порт помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона, потому что он расположен в стратегически важной точке. Также там находится теневой флот России.

Благодаря Усть-Луге у России сохраняется возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства.

"Усть-Лужский порт фактически стал инструментом экономического и военного выживания России в условиях изоляции", – подытожил Коваленко.